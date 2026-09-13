Александр Зверев — Бен Шелтон: история личных встреч перед финалом US Open — 2026

Сегодня, 13 сентября, в Нью-Йорке, США, завершится хардовый турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоится финальный матч, в котором за титул сразятся вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и представитель США Бен Шелтон, занимающий в мировом рейтинге девятое место. Начало встречи запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Зверевым и Шелтоном. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Зверев ведёт 5-0 по личным встречам (3-0 на харде, в том числе 2-0 на харде не в помещении). Последний на данный момент матч они провели на Итоговом турнире АТР в 2025 году, он завершился победой немца со счётом 6:3, 7:6 (8:6)).