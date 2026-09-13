Рыбакина высказалась о низком проценте подачи в первом сете финала US Open — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свою игру в первом сете финала US Open — 2026 с белоруской Ариной Соболенко при низком проценте подачи. Казахстанка одержала в матче победу со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

— В первом сете ваша подача составила всего лишь 28%, но всё же вы выиграли эту партию. Как оценивали свою игру?

— Да, я думала об этом и о том, что мне нужно значительно улучшить процент попадания первой подачи. Ничего не получалось, однако я всё ещё пыталась выкарабкаться и хотя бы немного улучшить вторую подачу. У меня был план в голове, и я просто придерживалась его. Мне кажется, что в важные моменты моя подача улучшилась, и это мне очень помогло, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.