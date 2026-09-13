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Рыбакина высказалась о низком проценте подачи в первом сете финала US Open — 2026

Рыбакина высказалась о низком проценте подачи в первом сете финала US Open — 2026
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила свою игру в первом сете финала US Open — 2026 с белоруской Ариной Соболенко при низком проценте подачи. Казахстанка одержала в матче победу со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— В первом сете ваша подача составила всего лишь 28%, но всё же вы выиграли эту партию. Как оценивали свою игру?
— Да, я думала об этом и о том, что мне нужно значительно улучшить процент попадания первой подачи. Ничего не получалось, однако я всё ещё пыталась выкарабкаться и хотя бы немного улучшить вторую подачу. У меня был план в голове, и я просто придерживалась его. Мне кажется, что в важные моменты моя подача улучшилась, и это мне очень помогло, – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

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