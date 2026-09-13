«Мы её профукали, как это часто бывает». Губерниев — о триумфе Рыбакиной на US Open

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе второй ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на US Open – 2026. В финале турнира она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Елена родилась в Москве и выступала некоторое время за Россию, но в 2018 году сменила гражданство.

«Уроженка России, москвичка Рыбакина выиграла US Open! Какие прекрасные заголовки! Только это подмена понятий, Рыбакина из Казахстана, который помогал и вкладывал в теннисистку! А мы её профукали! Как это часто бывает! Рыбакина — величие! Браво, Казахстан!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.