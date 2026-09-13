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«Мы её профукали, как это часто бывает». Губерниев — о триумфе Рыбакиной на US Open

«Мы её профукали, как это часто бывает». Губерниев — о триумфе Рыбакиной на US Open
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе второй ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на US Open – 2026. В финале турнира она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Елена родилась в Москве и выступала некоторое время за Россию, но в 2018 году сменила гражданство.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Уроженка России, москвичка Рыбакина выиграла US Open! Какие прекрасные заголовки! Только это подмена понятий, Рыбакина из Казахстана, который помогал и вкладывал в теннисистку! А мы её профукали! Как это часто бывает! Рыбакина — величие! Браво, Казахстан!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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