Анна Блинкова с «баранкой» проиграла в финале «челленджера» в Барранкилье

95-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла одержать победу в финале турнира категории «челленджер» в Барранкилье, Колумбия. В заключительном матче она уступила американке Клэр Лью, занимающей в мировом рейтинге 111-е место. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 0:6, 6:2, 5:7.

По ходу матча Лью не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных. Блинкова также ни разу не подала навылет, сделала семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

На минувшем US Open – 2026 Блинкова уступила соотечественнице Анне Калинской в первом круге (4:6, 3:6).