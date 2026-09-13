Анна Пушкарёва опубликовала пост после поражения в финале юниорского US Open — 2026

971-я ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2026 среди девушек российская теннисистка Анна Пушкарёва опубликовала на своей странице в социальной сети пост после поражения в финале US Open — 2026 среди юниоров. Россиянка уступила представительнице Китая Синьжань Сунь со счётом 4:6, 6:4, 0:6.

«US Open – 2026: финалистка в одиночном разряде и четвертьфиналистка в паре с Фелицатой Дорофеевой-Рыбас. Невероятная неделя в Нью-Йорке, счастлива снова попасть в финал! Большое спасибо тем, кто поддерживал меня на этом турнире. Продолжаем работать, скоро увидимся!» – написала Пушкарёва под фотографиями с корта.