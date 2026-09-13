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«Каждый матч — отдельная история». В Казахстане высказались о победе Рыбакиной на US Open

«Каждый матч — отдельная история». В Казахстане высказались о победе Рыбакиной на US Open
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев высказался о победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной над белоруской Ариной Соболенко в финале US Open — 2026 (6:4, 5:7, 6:2).

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Победа Рыбакиной на US Open — историческое достижение. Значение этого события невозможно преувеличить. То, что Елена творила в течение всего турнира, особенно после Цинциннати… Мы были обеспокоены той травмой, была неопределённость. Но у Рыбакиной была возможность не просто выиграть турнир, а