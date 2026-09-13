«Каждый матч — отдельная история». В Казахстане высказались о победе Рыбакиной на US Open

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев высказался о победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной над белоруской Ариной Соболенко в финале US Open — 2026 (6:4, 5:7, 6:2).

«Победа Рыбакиной на US Open — историческое достижение. Значение этого события невозможно преувеличить. То, что Елена творила в течение всего турнира, особенно после Цинциннати… Мы были обеспокоены той травмой, была неопределённость. Но у Рыбакиной была возможность не просто выиграть турнир, а