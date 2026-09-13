«Каждый матч — отдельная история». В Казахстане высказались о победе Рыбакиной на US Open
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Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев высказался о победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной над белоруской Ариной Соболенко в финале US Open — 2026 (6:4, 5:7, 6:2).
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Победа Рыбакиной на US Open — историческое достижение. Значение этого события невозможно преувеличить. То, что Елена творила в течение всего турнира, особенно после Цинциннати… Мы были обеспокоены той травмой, была неопределённость. Но у Рыбакиной была возможность не просто выиграть турнир, а