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Рафаэль Надаль высказался о посещении этапа Формулы-1 в Мадриде

Рафаэль Надаль высказался о посещении этапа Формулы-1 в Мадриде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о проходящем в Мадриде этапе Формулы-1.

«Это отличные новости, события такого уровня продолжают проводиться в нашей стране. Рад возможности побывать на шоу такого масштаба здесь, в Мадриде», — приводит слова Надаля издание Carrusel Deportivo в соцсети X.

Напомним, гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 13 сентября, начало – в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

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