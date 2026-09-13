Рафаэль Надаль высказался о посещении этапа Формулы-1 в Мадриде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о проходящем в Мадриде этапе Формулы-1.

«Это отличные новости, события такого уровня продолжают проводиться в нашей стране. Рад возможности побывать на шоу такого масштаба здесь, в Мадриде», — приводит слова Надаля издание Carrusel Deportivo в соцсети X.

Напомним, гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 13 сентября, начало – в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее футболист Дэвид Бекхэм был замечен в боксах «Макларена» в Испании.

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