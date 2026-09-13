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«Каждый день был испытанием». Елена Рыбакина — о цене победы на US Open — 2026

«Каждый день был испытанием». Елена Рыбакина — о цене победы на US Open — 2026
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, является ли победа на US Open – 2026 наиболее сложной в её карьере. В финале Открытого чемпионата США она одолела белоруску Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2).

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Как бы вы отпраздновали титул? И был ли этот трофей самым сложным из трёх ваших ТБШ?
— Мне кажется, все финалы очень сложные, но по-разному. Конечно, я нервничала, как и на других финалах мэйджоров — плохо ела и спала. Этот турнир был каким-то особенно напряжённым. Потому что я боролась за первое место в рейтинге в одном из матчей, а потом за неделю до этого я травмировалась. Каждый день был своего род