«Каждый день был испытанием». Елена Рыбакина — о цене победы на US Open — 2026

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, является ли победа на US Open – 2026 наиболее сложной в её карьере. В финале Открытого чемпионата США она одолела белоруску Арину Соболенко (6:4, 5:7, 6:2).

— Как бы вы отпраздновали титул? И был ли этот трофей самым сложным из трёх ваших ТБШ?

— Мне кажется, все финалы очень сложные, но по-разному. Конечно, я нервничала, как и на других финалах мэйджоров — плохо ела и спала. Этот турнир был каким-то особенно напряжённым. Потому что я боролась за первое место в рейтинге в одном из матчей, а потом за неделю до этого я травмировалась. Каждый день был своего род