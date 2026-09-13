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Марат Шарипов не смог одержать победу в финале «челленджера» в Шанхае

Марат Шарипов не смог одержать победу в финале «челленджера» в Шанхае
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442-я ракетка мира российский теннисист Марат Шарипов не смог одержать победу на «челленджере» в Шанхае, Китай, уступив в финале сопернику из Беларуси Илье Ивашко, занимающему в мировом рейтинге 393-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (7:9).

По ходу матча Ивашко сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок и сумел реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Шарипов подал навылет 13 раз, сделал одну двойную ошибку и реализовал оба заработанных брейк-пойнта.

Ранее сегодня, 13 сентября, россиянин Илья Симакин выиграл во Вьетнаме второй подряд турнир категории «челленджер», одолев в финальном матче француза Артюра Вебера (6:4, 7:6 (7:5)).

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