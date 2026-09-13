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«Расслабленнее, чем 20 лет назад». Шарапова опубликовала фото с финала US Open — 2026

«Расслабленнее, чем 20 лет назад». Шарапова опубликовала фото с финала US Open — 2026
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на своей странице в социальной сети фото, сделанное на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке во время финального матча US Open — 2026 в женском одиночном разряде, где сразились первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. Титул завоевала Рыбакина — матч закончился её победой со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Она получила трофей из рук Шараповой.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2