«Расслабленнее, чем 20 лет назад». Шарапова опубликовала фото с финала US Open — 2026

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на своей странице в социальной сети фото, сделанное на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке во время финального матча US Open — 2026 в женском одиночном разряде, где сразились первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая в мировом рейтинге второе место. Титул завоевала Рыбакина — матч закончился её победой со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Она получила трофей из рук Шараповой.