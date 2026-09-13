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Алевтина Ибрагимова проиграла в финале «челленджера» в Анталье

Алевтина Ибрагимова проиграла в финале «челленджера» в Анталье
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219-я ракетка мира российская теннисистка Алевтина Ибрагимова не смогла одержать победу в финале «челленджера» в Анталье, Турция, уступив в финальном матче сопернице из Болгарии Росице Денчевой, занимающей в мировом рейтинге 280-е место. Встреча теннисисток завершилась со счётом 5:7, 4:6.

По ходу матча Денчева сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 12. Ибрагимова подала навылет также один раз, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных.

Ранее сегодня россиянка Александра Шубладзе выиграла турнир W50 в китайском Гуйяне, одолев в финале Рэн Юфей со счётом 6:2, 6:3.

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