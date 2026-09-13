Елена Рыбакина рассказала, как успела восстановиться к US Open после травмы в Цинциннати

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как ей удалось восстановиться к началу US Open после травмы, из-за которой она снялась с четвертьфинала «тысячника» в Цинциннати в августе. Рыбакина выиграла Открытый чемпионат США, одолев в финале белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

— Всего 23 дня назад вы снялись с матча в Цинциннати из-за травмы. Чем занимались, когда взяли недельный перерыв? И как вам удалось набрать хорошую