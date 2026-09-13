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Елена Рыбакина рассказала, как успела восстановиться к US Open после травмы в Цинциннати

Елена Рыбакина рассказала, как успела восстановиться к US Open после травмы в Цинциннати
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как ей удалось восстановиться к началу US Open после травмы, из-за которой она снялась с четвертьфинала «тысячника» в Цинциннати в августе. Рыбакина выиграла Открытый чемпионат США, одолев в финале белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Всего 23 дня назад вы снялись с матча в Цинциннати из-за травмы. Чем занимались, когда взяли недельный перерыв? И как вам удалось набрать хорошую