Елена Рыбакина рассказала, как успела восстановиться к US Open после травмы в Цинциннати
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как ей удалось восстановиться к началу US Open после травмы, из-за которой она снялась с четвертьфинала «тысячника» в Цинциннати в августе. Рыбакина выиграла Открытый чемпионат США, одолев в финале белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
— Всего 23 дня назад вы снялись с матча в Цинциннати из-за травмы. Чем занимались, когда взяли недельный перерыв? И как вам удалось набрать хорошую