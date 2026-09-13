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«Всё больше влюбляюсь в Нью-Йорк». Рыбакина опубликовала пост после победы на US Open

«Всё больше влюбляюсь в Нью-Йорк». Рыбакина опубликовала пост после победы на US Open
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на своей странице в социальной сети пост после победы в финале US Open — 2026. В заключительном матче турнира она одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 2
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Всё больше и больше влюбляюсь в Нью-Йорк. Спасибо всем, кто меня поддерживал! Это момент, который я никогда не забуду», — написала Рыбакина под фотографией, где целует трофей.

Рыбакина будет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в