«Всё больше влюбляюсь в Нью-Йорк». Рыбакина опубликовала пост после победы на US Open

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на своей странице в социальной сети пост после победы в финале US Open — 2026. В заключительном матче турнира она одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

«Всё больше и больше влюбляюсь в Нью-Йорк. Спасибо всем, кто меня поддерживал! Это момент, который я никогда не забуду», — написала Рыбакина под фотографией, где целует трофей.

Рыбакина будет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в