«Всё больше влюбляюсь в Нью-Йорк». Рыбакина опубликовала пост после победы на US Open
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала на своей странице в социальной сети пост после победы в финале US Open — 2026. В заключительном матче турнира она одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Всё больше и больше влюбляюсь в Нью-Йорк. Спасибо всем, кто меня поддерживал! Это момент, который я никогда не забуду», — написала Рыбакина под фотографией, где целует трофей.
Рыбакина будет первой ракеткой мира после обновления рейтинга. Победа в