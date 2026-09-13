«Было трудно сосредоточиться». Рыбакина — о нервах в концовке финала US Open — 2026

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о нервах в концовке финального матча на US Open — 2026. В матче за титул Елена обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

— В последнем гейме вы допустили две двойные ошибки и выполнили два эйса, в итоге завершили матч подачей навылет. Но что стало причиной этого? Нервы, попытка сильнее атаковать