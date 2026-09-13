Рыбакина — о целях на сезон-2027: я не молодею, приоритет — это оставаться здоровой

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, на чём будет сосредоточена в сезоне-2027.

— Что станет вашим главным приоритетом в 2027-м? Будете ли больше сосредоточены на завоевании титула на ТБШ?

— Я не молодею, так что главный приоритет — это стараться оставаться здоровой и, конечно же, правильно выбирать календарь, тренировочный процесс. Безусловно, моя цель всегда — это победы на самых крупных турнирах и на мэйджорах. Нужно просто найти баланс, стараться быть стабильной. Посмотрим, что будет, но работы ещё много. И это работа, которую мы никогда раньше не делали, честно говоря, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.