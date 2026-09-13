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«Нужно отпраздновать такое достижение вместе». Рыбакина — о поддержке из Казахстана

«Нужно отпраздновать такое достижение вместе». Рыбакина — о поддержке из Казахстана
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Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что для неё значит поддержка болельщиков из Казахстана.

— Ваш трофей значит очень много для молодых людей в Казахстане, которые следят за вами. Какое послание вы хотели бы передать им?
— Я просто сказала бы огромное спасибо за всю поддержку, веру. Я сейчас не там, но планирую приехать и разделить эту радость со всеми людьми в Казахстане, которые поддерживали, особенно с детьми. Так много ребятишек приезжают на корты, все они хотят играть в теннис, это замечательно. Нужно отпраздновать такое достижение для страны всем вместе, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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