«Один из самых здоровых примеров». Азаренко — о взаимодействии Бена и Брайана Шелтонов

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о взаимоотношениях девятой ракетки мира Бена Шелтона со своим отцом и тренером Брайаном Шелтоном.

«Отношения между Брайаном и Беном Шелтонами — не только как отца и сына, но и как тренера и игрока, — пожалуй, один из самых здоровых примеров взаимодействия, которые мне доводилось видеть в спорте», — написала Азаренко в социальных сетях.

Бен Шелтон вышел в финал US Open — 2026, где сыграет с немцем Александром Зверевым. Начало матча за титул на US Open запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.