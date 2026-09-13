15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Один из самых здоровых примеров». Азаренко — о взаимодействии Бена и Брайана Шелтонов

«Один из самых здоровых примеров». Азаренко — о взаимодействии Бена и Брайана Шелтонов
Комментарии

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о взаимоотношениях девятой ракетки мира Бена Шелтона со своим отцом и тренером Брайаном Шелтоном.

«Отношения между Брайаном и Беном Шелтонами — не только как отца и сына, но и как тренера и игрока, — пожалуй, один из самых здоровых примеров взаимодействия, которые мне доводилось видеть в спорте», — написала Азаренко в социальных сетях.

Бен Шелтон вышел в финал US Open — 2026, где сыграет с немцем Александром Зверевым. Начало матча за титул на US Open запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Материалы по теме
«Он теперь умело управляет темпом». Фрэнсис Тиафо — о прогрессе Бена Шелтона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android