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«Боже мой! Их очень много». Мария Шарапова ответила на вопрос о величайших теннисистах

«Боже мой! Их очень много». Мария Шарапова ответила на вопрос о величайших теннисистах
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопрос, кого из теннисистов считает величайшими.

«Боже мой! Их очень много. В юном возрасте я восхищалась Моникой Селеш. Сейчас я люблю смотреть на игру Алькараса. Знаете, Серена [Уильямс] — очевидно. Я очень счастлива снова видеть её в игре», — приводит слова Шараповой The New Yorker.

Ранее Мария Шарапова посетила финал US Open — 2026, где казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
       