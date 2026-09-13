«Боже мой! Их очень много». Мария Шарапова ответила на вопрос о величайших теннисистах

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопрос, кого из теннисистов считает величайшими.

«Боже мой! Их очень много. В юном возрасте я восхищалась Моникой Селеш. Сейчас я люблю смотреть на игру Алькараса. Знаете, Серена [Уильямс] — очевидно. Я очень счастлива снова видеть её в игре», — приводит слова Шараповой The New Yorker.

Ранее Мария Шарапова посетила финал US Open — 2026, где казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одолела белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.