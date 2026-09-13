Каспер Рууд сыграет на Кубке Лэйвера — 2026

20-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сыграет за команду Европы на Кубке Лэйвера — 2026. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Ранее норвежец снялся с US Open — 2026 из-за травмы.

«Дюжина в сборе. Каспер Рууд стал последним участником команды Европы — составы на лондонский Кубок Лэйвера окончательно сформированы. Приходите посмотреть, как команда Европы под руководством капитана Янника Ноа сразится с командой мира, которую возглавляет Андре Агасси», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

В составе команды мира сыграют американцы Бен Шелтон, Тейлор Фриц, Лёнер Тьен, аргентинец Франсиско Серундоло, австралиец Алекс де Минор и Александр Бублик из Казахстана. За команду Европы сыграют Александр Зверев, Карлос Алькарас, Флавио Коболли, Якуб Меншик и Рафаэль Ходар.