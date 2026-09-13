«Приблизиться к топ-100, набрать больше очков». Россиянин Симакин — о плане на конец года

22-летний российский теннисист, чемпион шести турниров на уровне World Tennis (ITF) и трёх «челленджеров» ATP Илья Симакин рассказал о планах на конец года.

— Сейчас в рейтинге ты поднимешься на рекордное для себя 177-е место. А какой план был на конец года? Выполнил ли его уже или пока нет?

— На конец года был план — попасть на Australian Open. Я этот план сделал, и сейчас у меня ничего не «горит», поэтому план простой — как можно больше набрать очков, приблизиться к топ-100, думаю, ещё поддерживать свою форму на матчах и на тренировках, — сказал Илья Симакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Полное интервью с Ильёй Симакиным читайте на «Чемпионате» в понедельник, 14 сентября, в 10:00 утра.