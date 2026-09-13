Куликовская вспомнила о детской мечте Рыбакиной стать первой ракеткой мира

Евгения Куликовская, один из первых наставников чемпионки US Open — 2026 Елены Рыбакиной, рассказала, хотела ли теннисистка стать первой ракеткой мира в детстве.

«Вот так вот прийти и сказать «хочу» [стать первой ракеткой мира] — дети не говорили. Группа, в которой занималась Лена, была очень хорошая, плотная, конкурентоспособная. Они друг друга подтягивали наверх, к целям. Все хотели быть лучшими. Поэтому думаю, что Лена в этом не исключение. Они все очень старались показать свой лучший результат на каждой тренировке», — сказала Куликовская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В понедельник, 14 сентября, Рыбакина официально поднимется на первую строчку рейтинга WTA, обойдя белоруску Арину Соболенко.