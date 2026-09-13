«Главное — не удерживать». Экс-тренер Рыбакиной — о первой строчке рейтинга WTA

Евгения Куликовская, один из первых тренеров казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, выразила мнение, что чемпионке US Open — 2026 нельзя пытаться удерживать первую строчку рейтинга WTA.

«Самое главное — не надо первую строчку удерживать. Неправильно думать, как её удержать. Надо просто совершенствовать свою игру и отрабатывать каждый турнир. По максимуму делать, что умеешь. Вспомним, например, Джоковича — он на каждый сезон выходил с чем-то новым и интересным. Он всё время совершенствовался и добавлял. Федерер просто получал удовольствие от того, что он делает. Он любил теннис, ему просто это нравилось. А если думать, как удержать позиции — никогда не удержишь», — сказала Куликовская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.