Экс-тренер Рыбакиной назвала черты, которые помогли Елене стать №1 в мире

Евгения Куликовская, один из первых тренеров казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, назвала черты, которые помогли чемпионке US Open — 2026 стать первой ракеткой мира.

«Лена — очень способный игрок. У неё прекрасные физические данные. Есть внутренний стержень. Какие бы обстоятельства вокруг ни были, что бы ни происходило, даже после падения, после сложного года, она восстановилась и начала показывать даже лучший теннис, чем был до этого. Очень важно, что у неё есть характер, который и делает из простого спортсмена чемпиона», — сказала Куликовская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.