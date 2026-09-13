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«Просто одна из целей Елены». Детский тренер Рыбакиной — о звании первой ракетки мира

«Просто одна из целей Елены». Детский тренер Рыбакиной — о звании первой ракетки мира
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Евгения Куликовская, детский тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, предположила, как чемпионка US Open — 2026 относится к званию первой ракетки мира.

«Думаю, что Лена не относится к этому как к чему-то сверхъестественному. Это просто была одна из её целей, к которой она пришла. Да, она её достигла, она рада, но она просто будет хорошо делать свою работу, потому что ей это нравится, а не чтобы кому-то что-то доказать», — сказала Куликовская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В понедельник, 14 сентября, Рыбакина официально займёт первую строчку рейтинга WTA, обойдя белоруску Арину Соболенко.

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