Елена Рыбакина заработала рекордные $ 5,5 млн на US Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина за победу на Открытом чемпионате США — 2026 заработала $ 5,5 млн. Это абсолютный рекорд по призовым за отдельно взятый турнир.

В прошлом сезоне рекорд на мэйджорах установили Арина Соболенко и Карлос Алькарас, которые за победу в одиночных разрядах на US Open получили по $ 5 млн. Общий рекорд принадлежал Рыбакиной. В конце 2025 года Елена выиграла все пять матчей на Итоговом чемпионате. Её призовые составили $ 5 млн 235 тыс.

За карьеру Рыбакина заработала $ 35,3 млн. Теперь Елена занимает 11-е место в истории женского тура. Перед ней идёт Каролина Возняцки ($ 36,5 млн).