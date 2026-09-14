«Она может всё на теннисном корте». Бартоли — о победе Рыбакиной на US Open — 2026

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли высказалась о победе представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на US Open — 2026. В матче за титул она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

«Это невероятно — приехать сюда, испытывая огромное давление,