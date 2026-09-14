«Она может всё на теннисном корте». Бартоли — о победе Рыбакиной на US Open — 2026
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Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли высказалась о победе представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на US Open — 2026. В матче за титул она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
US Open (ж). Финал
12 сентября 2026, суббота. 23:15 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Это невероятно — приехать сюда, испытывая огромное давление,