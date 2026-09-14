Александр Зверев стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США — 2026. Таким образом, Зверев стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема».
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
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|7 7
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|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Ранее немецкий спортсмен становился чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026. На других ТБШ у Зверева пока титулов нет. При этом д