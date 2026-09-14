Александр Зверев стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема»

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США — 2026. Таким образом, Зверев стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Ранее немецкий спортсмен становился чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026. На других ТБШ у Зверева пока титулов нет. При этом д