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Зверев не сразу понял, что выиграл US Open — 2026 после подачи на матч

Зверев не сразу понял, что выиграл US Open — 2026 после подачи на матч
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сразу понял, что стал чемпионом US Open — 2026.

Забавный эпизод произошёл в конце решающего гейма матча с американцем Беном Шелтоном. Зверев подавал на матч и после выигранного гейма сначала подумал, что игра продолжается. Лишь спустя несколько секунд немец понял, что стал победителем встречи.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон