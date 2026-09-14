Зверев не сразу понял, что выиграл US Open — 2026 после подачи на матч

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сразу понял, что стал чемпионом US Open — 2026.

Забавный эпизод произошёл в конце решающего гейма матча с американцем Беном Шелтоном. Зверев подавал на матч и после выигранного гейма сначала подумал, что игра продолжается. Лишь спустя несколько секунд немец понял, что стал победителем встречи.