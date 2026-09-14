Зверев не сразу понял, что выиграл US Open — 2026 после подачи на матч
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сразу понял, что стал чемпионом US Open — 2026.
Забавный эпизод произошёл в конце решающего гейма матча с американцем Беном Шелтоном. Зверев подавал на матч и после выигранного гейма сначала подумал, что игра продолжается. Лишь спустя несколько секунд немец понял, что стал победителем встречи.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон