Александр Зверев стал лишь вторым немецким чемпионом US Open в истории
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2026. Таким образом, Зверев стал лишь вторым в истории Германии обладателям титула на соревнованиях в Нью-Йорке.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Ранее до Зверева из представителей Германии на US Open побеждали лишь прославленный теннисист Борис Беккер. Тогда в финале он одолел чеха Ивана Лендла.
Напомним, в