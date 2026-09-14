Александр Зверев стал лишь вторым немецким чемпионом US Open в истории

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2026. Таким образом, Зверев стал лишь вторым в истории Германии обладателям титула на соревнованиях в Нью-Йорке.

Ранее до Зверева из представителей Германии на US Open побеждали лишь прославленный теннисист Борис Беккер. Тогда в финале он одолел чеха Ивана Лендла.

Напомним, в