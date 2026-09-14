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Александр Зверев стал лишь вторым немецким чемпионом US Open в истории

Александр Зверев стал лишь вторым немецким чемпионом US Open в истории
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2026. Таким образом, Зверев стал лишь вторым в истории Германии обладателям титула на соревнованиях в Нью-Йорке.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Ранее до Зверева из представителей Германии на US Open побеждали лишь прославленный теннисист Борис Беккер. Тогда в финале он одолел чеха Ивана Лендла.

Напомним, в