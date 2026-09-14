Немецкий теннисист Александр Зверев завоевал второй титул в нынешнем сезоне. В финале US Open — 2026 Зверев одержал победу над американцем Беном Шелтоном со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

Ранее в нынешнем сезоне Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции. Таким образом, Зверев стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». до финалов ТБШ теннисист добирался шесть раз — по разу он уступал в титульных встречах на «Ролан Гаррос» — 2024, US Open — 2020, Australian Open — 2025 и Уимблдон-2026.

Александр лишь во второй раз в сезоне победил и