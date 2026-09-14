Александр Зверев завоевал второй титул в нынешнем сезоне
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Немецкий теннисист Александр Зверев завоевал второй титул в нынешнем сезоне. В финале US Open — 2026 Зверев одержал победу над американцем Беном Шелтоном со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|5
|6
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|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Ранее в нынешнем сезоне Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции. Таким образом, Зверев стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». до финалов ТБШ теннисист добирался шесть раз — по разу он уступал в титульных встречах на «Ролан Гаррос» — 2024, US Open — 2020, Australian Open — 2025 и Уимблдон-2026.
Александр лишь во второй раз в сезоне победил и