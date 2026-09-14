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Александр Зверев завоевал второй титул в нынешнем сезоне

Александр Зверев завоевал второй титул в нынешнем сезоне
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Немецкий теннисист Александр Зверев завоевал второй титул в нынешнем сезоне. В финале US Open — 2026 Зверев одержал победу над американцем Беном Шелтоном со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Ранее в нынешнем сезоне Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции. Таким образом, Зверев стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». до финалов ТБШ теннисист добирался шесть раз — по разу он уступал в титульных встречах на «Ролан Гаррос» — 2024, US Open — 2020, Australian Open — 2025 и Уимблдон-2026.

Александр лишь во второй раз в сезоне победил и