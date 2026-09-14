Эмоции Александра Зверева после победы в финале US Open — 2026

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над американцем Беном Шелтоном в финале US Open — 2026 со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с эмоциями Зверева после триумфа на турнире.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Зверев завоевал второй титул в нынешне