«Думал у тебя матч». Зверев обратился к девушке Шелтона после победы в финале US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев обратился к американской футболистке и олимпийской чемпионке Тринити Родман, которая является возлюбленной американца Бена Шелтона, которого немец обыграл в финале US Open — 2026 со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

«Тринити, я думал, у т