«Думал у тебя матч». Зверев обратился к девушке Шелтона после победы в финале US Open
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Немецкий теннисист Александр Зверев обратился к американской футболистке и олимпийской чемпионке Тринити Родман, которая является возлюбленной американца Бена Шелтона, которого немец обыграл в финале US Open — 2026 со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|5
|6
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|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Тринити, я думал, у т