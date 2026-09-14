Александр Зверев получил трофей чемпиона US Open — 2026

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира 29-летний немецкий теннисист Александр Зверев получил трофей победителя Открытого чемпионата США 2026 года.

Напомним, в решающем матче US Open Александр обыграл американца Бена Шелтона, занимающего девятую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.