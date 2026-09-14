Александр Зверев получил трофей чемпиона US Open — 2026
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира 29-летний немецкий теннисист Александр Зверев получил трофей победителя Открытого чемпионата США 2026 года.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|5
|6
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|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Напомним, в решающем матче US Open Александр обыграл американца Бена Шелтона, занимающего девятую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.