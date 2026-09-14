Зверев выступил с эмоциональной речью о диабете после победы на USO, обратившись к матери
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, вторая ракетка мира 29-летний немецкий теннисист Александр Зверев произнёс эмоциональную речь после победы на US Open — 2026.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
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9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Я хочу поблагодарить одного человека, который никогда не смотрит мои матчи, но является самой важной персоной в моей теннисной жизни и в жизни в целом. Когда твоему четыр