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Рыбакина официально стала первой ракеткой мира, сместив Соболенко

Рыбакина официально стала первой ракеткой мира, сместив Соболенко
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг, где представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира, сместив белоруску Арину Соболенко.

Рейтинг WTA от 14 сентября:

1 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9901 очко
2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7875
3 (3). Джессика Пегула (США) — 7265
4 (4). Кори Гауфф (США) — 7244
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5743
6 (6). Линда Носкова (Чехия) — 5328
7 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4809
8 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4683
9 (8). Ига Швентек (Польша) — 4619
10 (11). Марта Костюк (Украина) — 3980…

13 (16). Диана Шнайдер — 2588…
21 (19). Екатерина Александрова — 2076…
22 (23). Анна Калинская — 2043…
50 (47). Людмила Самсонова — 1099…
81 (69). Алина Корнеева — 892…
94 (95). Анна Блинкова (все — Россия) — 759.

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