Рыбакина официально стала первой ракеткой мира, сместив Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг, где представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира, сместив белоруску Арину Соболенко.
Рейтинг WTA от 14 сентября:
1 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9901 очко
2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7875
3 (3). Джессика Пегула (США) — 7265
4 (4). Кори Гауфф (США) — 7244
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5743
6 (6). Линда Носкова (Чехия) — 5328
7 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4809
8 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4683
9 (8). Ига Швентек (Польша) — 4619
10 (11). Марта Костюк (Украина) — 3980…
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13 (16). Диана Шнайдер — 2588…
21 (19). Екатерина Александрова — 2076…
22 (23). Анна Калинская — 2043…
50 (47). Людмила Самсонова — 1099…
81 (69). Алина Корнеева — 892…
94 (95). Анна Блинкова (все — Россия) — 759.