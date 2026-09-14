Эмоции Бена Шелтона после поражения в финале US Open — 2026

Американский теннисист девятая ракетка мира Бен Шелтон эмоционально отреагировал на поражение в финале US Open — 2026 со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 7:5, 2:6 от немецкого спортсмена, второго номера рейтинга Александра Зверева.

После поражения американец постарался скрыть эмоции, спрятав лицо под футболку.