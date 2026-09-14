Эмоции Бена Шелтона после поражения в финале US Open — 2026
Поделиться
Американский теннисист девятая ракетка мира Бен Шелтон эмоционально отреагировал на поражение в финале US Open — 2026 со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 7:5, 2:6 от немецкого спортсмена, второго номера рейтинга Александра Зверева.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
После поражения американец постарался скрыть эмоции, спрятав лицо под футболку.