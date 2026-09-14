Зверев покорил достижение Медведева и Тима на ТБШ
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Победа на US Open — 2026 стала для немца Александра Зверева вторым титулом на турнирах «Большого шлема». Таким образом, немец стал первым теннисистом, родившимся в 1990-е годы, которому удалось выиграть более одного ТБШ. Ранее по одному титулу на счету Даниила Медведева и Доминика Тима.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
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|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
В финале US Open — 2026 Зверев обыграл американца Бена Шелтона.
Ранее в этом сезоне Зверев выиграл чемпионат Франции.
Всего в карьере Зверев шесть раз доходил до финалов ТБШ. По