Зверев покорил достижение Медведева и Тима на ТБШ

Победа на US Open — 2026 стала для немца Александра Зверева вторым титулом на турнирах «Большого шлема». Таким образом, немец стал первым теннисистом, родившимся в 1990-е годы, которому удалось выиграть более одного ТБШ. Ранее по одному титулу на счету Даниила Медведева и Доминика Тима.

В финале US Open — 2026 Зверев обыграл американца Бена Шелтона.

Ранее в этом сезоне Зверев выиграл чемпионат Франции.

Всего в карьере Зверев шесть раз доходил до финалов ТБШ. По