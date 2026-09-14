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Зверев покорил достижение Медведева и Тима на ТБШ

Зверев покорил достижение Медведева и Тима на ТБШ
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Победа на US Open — 2026 стала для немца Александра Зверева вторым титулом на турнирах «Большого шлема». Таким образом, немец стал первым теннисистом, родившимся в 1990-е годы, которому удалось выиграть более одного ТБШ. Ранее по одному титулу на счету Даниила Медведева и Доминика Тима.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В финале US Open — 2026 Зверев обыграл американца Бена Шелтона.

Ранее в этом сезоне Зверев выиграл чемпионат Франции.

Всего в карьере Зверев шесть раз доходил до финалов ТБШ. По