15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шелтон обратился к Звереву после поражения в финале US Open — 2026

Шелтон обратился к Звереву после поражения в финале US Open — 2026
Комментарии

Американец Бен Шелтон прокомментировал поражение в финале US Open — 2026 от немца Александра Зверева.
«Прежде всего и самое главное, я хочу поблагодарить бога. Мои успехи — это подарок. Мои неудачи — тоже подарок. Возможность находиться здесь и играть перед вами — подарок.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Саша, поздравляю тебя с этими двумя неделями. Твой второй титул на турнирах «Большого шлема». Два титула за один год. Ты один из лучших игроков мира. Возможно, лучший игрок мира в этом году. То, что ты делаешь, невероятно.

То, как ты подаёшь, двигаешься и играешь. Ты раб