Шелтон обратился к Звереву после поражения в финале US Open — 2026

Американец Бен Шелтон прокомментировал поражение в финале US Open — 2026 от немца Александра Зверева.

«Прежде всего и самое главное, я хочу поблагодарить бога. Мои успехи — это подарок. Мои неудачи — тоже подарок. Возможность находиться здесь и играть перед вами — подарок.

Саша, поздравляю тебя с этими двумя неделями. Твой второй титул на турнирах «Большого шлема». Два титула за один год. Ты один из лучших игроков мира. Возможно, лучший игрок мира в этом году. То, что ты делаешь, невероятно.

То, как ты подаёшь, двигаешься и играешь. Ты раб