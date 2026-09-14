Шелтон обратился к Звереву после поражения в финале US Open — 2026
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Американец Бен Шелтон прокомментировал поражение в финале US Open — 2026 от немца Александра Зверева.
«Прежде всего и самое главное, я хочу поблагодарить бога. Мои успехи — это подарок. Мои неудачи — тоже подарок. Возможность находиться здесь и играть перед вами — подарок.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
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|3
|4
|5
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|7 7
|5
|6
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|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Саша, поздравляю тебя с этими двумя неделями. Твой второй титул на турнирах «Большого шлема». Два титула за один год. Ты один из лучших игроков мира. Возможно, лучший игрок мира в этом году. То, что ты делаешь, невероятно.
То, как ты подаёшь, двигаешься и играешь. Ты раб