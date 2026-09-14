Зверев объяснил, почему не сразу понял, что стал чемпионом US Open — 2026

Немец Александр Зверев рассказал о забавном эпизоде после матча с американцем Беном Шелтоном в финале US Open — 2026. Зверев не сразу понял, что стал чемпионом US Open — 2026. Немец подавал на матч и после выигранного гейма сначала подумал, что игра продолжается. Лишь спустя несколько секунд немец понял, что стал победителем встречи.

«Я думал, что счёт был 5:1! Я знал, что дважды сделал брейк, а он лишь один раз удержал свою подачу, так что подумал: «Сейчас 5:1». Я подумал: «Ладно, сейчас спокойно подам, а в следующем гейме уже постараюсь сыграть напряжённее».

На самом деле это забавно. Тренеры по теннису всегда говорят: нужно играть каждое очко и не думать о счёте. С этого момента я действительно забыл о счёте, и это мне помогло», — приводит слова Зверева The Independent.

Для Зверева победа на US Open стала второй на мэйджорах в карьере и в сезоне. Александр лишь во второй