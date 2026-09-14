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Зверев объяснил, почему не сразу понял, что стал чемпионом US Open — 2026

Зверев объяснил, почему не сразу понял, что стал чемпионом US Open — 2026
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Немец Александр Зверев рассказал о забавном эпизоде после матча с американцем Беном Шелтоном в финале US Open — 2026. Зверев не сразу понял, что стал чемпионом US Open — 2026. Немец подавал на матч и после выигранного гейма сначала подумал, что игра продолжается. Лишь спустя несколько секунд немец понял, что стал победителем встречи.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Я думал, что счёт был 5:1! Я знал, что дважды сделал брейк, а он лишь один раз удержал свою подачу, так что подумал: «Сейчас 5:1». Я подумал: «Ладно, сейчас спокойно подам, а в следующем гейме уже постараюсь сыграть напряжённее».

На самом деле это забавно. Тренеры по теннису всегда говорят: нужно играть каждое очко и не думать о счёте. С этого момента я действительно забыл о счёте, и это мне помогло», — приводит слова Зверева The Independent.

Для Зверева победа на US Open стала второй на мэйджорах в карьере и в сезоне. Александр лишь во второй