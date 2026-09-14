Немец Александр Зверев завоевал 26-й титул в карьере. Немецкий теннисист выиграл US Open — 2026, одержав победу в финале турнира над американцем Беном Шелтоном со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

Зверев завоевал второй титул в нынешнем сезоне. Ранее в этом сезоне Зверев стал победителем «Ролан Гаррос». Таким образом, немецкий теннисист во второй раз в карьере выиграл турнир «Большого шлема».

Всего Зверев шесть раз доходил до финалов ТБШ. Помимо побед на «Ролан Гаррос» — 2026 и US Open — 2026, немец уступал в решающих матчах US Open — 2020, «Ролан Гаррос» — 2024, Australian Open — 2025 и Уимблдона — 2026.