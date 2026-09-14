Александр Зверев завоевал 26-й титул в карьере
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Немец Александр Зверев завоевал 26-й титул в карьере. Немецкий теннисист выиграл US Open — 2026, одержав победу в финале турнира над американцем Беном Шелтоном со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Зверев завоевал второй титул в нынешнем сезоне. Ранее в этом сезоне Зверев стал победителем «Ролан Гаррос». Таким образом, немецкий теннисист во второй раз в карьере выиграл турнир «Большого шлема».
Всего Зверев шесть раз доходил до финалов ТБШ. Помимо побед на «Ролан Гаррос» — 2026 и US Open — 2026, немец уступал в решающих матчах US Open — 2020, «Ролан Гаррос» — 2024, Australian Open — 2025 и Уимблдона — 2026.