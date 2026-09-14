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Александр Зверев одержал шестую победу в шести матчах с Беном Шелтоном

Александр Зверев одержал шестую победу в шести матчах с Беном Шелтоном
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона (девятый в рейтинге ATP) и стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». В очном противостоянии с Шелтоном у Зверева стопроцентный показатель — шесть побед из шести.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В финале US Open — 2026 Зверев праздновал успех со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Ранее немецкий теннисист четырежды подряд обыгрывал соперника в 2025 году: в финале Мюнхена (6:2, 6:4), полуфинале Штутгарта (7:6 (10:8), 7:6 (7:1)), четвертьфинале Цинциннати (6:2, 6:2) и на групповом этапе Итогового турнира ATP (6:3, 7:6 (8:6)). Первая же встреча теннисистов состоялась ещё в 2024 году в Цинциннати, где Зверев также оказался сильнее в трёх сетах (3:6, 7:6 (7:3), 7:5). Финал US Open — 2026 стал для них первым очным противостоянием на турнирах «Большого шлема» и единственным матчем, в котором Шелтон сумел взять сет.

Для Зверева победа на US Open — 2026 стала второй на мэйд