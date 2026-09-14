Александр Зверев стал пятым действующим игроком — неоднократным чемпионом ТБШ
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2026. Таким образом, Зверев стал стал пятым действующим игроком, который является неоднократным чемпионом турниров «Большого шлема».
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
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|2
|3
|4
|5
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|7 7
|5
|6
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|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Сейчас одну и более викторий на ТБШ имеют серб Новак Джокович — 24 титула, испанец Карлос Алькарас — семь, итальянец Янник Синнер — пять и швейцарец Стэн Вавринка — три.
Напомним, в решающем матче US Open Зверев обыграл американца Бена Шелтона, занимающего девятую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Отметим, Александр лишь во второй раз в сезоне победил игрока из топ-10 мирового рейтинга.
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