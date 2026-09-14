Александр Зверев стал пятым действующим игроком — неоднократным чемпионом ТБШ

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2026. Таким образом, Зверев стал стал пятым действующим игроком, который является неоднократным чемпионом турниров «Большого шлема».

Сейчас одну и более викторий на ТБШ имеют серб Новак Джокович — 24 титула, испанец Карлос Алькарас — семь, итальянец Янник Синнер — пять и швейцарец Стэн Вавринка — три.

Напомним, в решающем матче US Open Зверев обыграл американца Бена Шелтона, занимающего девятую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Отметим, Александр лишь во второй раз в сезоне победил игрока из топ-10 мирового рейтинга.