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Александр Зверев стал пятым действующим игроком — неоднократным чемпионом ТБШ

Александр Зверев стал пятым действующим игроком — неоднократным чемпионом ТБШ
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2026. Таким образом, Зверев стал стал пятым действующим игроком, который является неоднократным чемпионом турниров «Большого шлема».

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Сейчас одну и более викторий на ТБШ имеют серб Новак Джокович — 24 титула, испанец Карлос Алькарас — семь, итальянец Янник Синнер — пять и швейцарец Стэн Вавринка — три.

Напомним, в решающем матче US Open Зверев обыграл американца Бена Шелтона, занимающего девятую строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Отметим, Александр лишь во второй раз в сезоне победил игрока из топ-10 мирового рейтинга.

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