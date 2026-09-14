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Александр Зверев установил сразу два рекорда сезона после победы на US Open — 2026

Александр Зверев установил сразу два рекорда сезона после победы на US Open — 2026
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Вторая ракетка мира Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона (девятый в рейтинге ATP) в финале Открытого чемпионата США — 2026. Это победа стала для немца 53-й в сезоне, тем самым он обновил национальный рекорд по числу выигранных матчей на турнирах «Большого шлема» за один год, а по общему количеству побед стал лучшим теннисистом тура в текущем сезоне.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

На мейджорах Зверев одержал 25 побед при двух поражениях. Он дошел до полуфинала Australian Open, выиграл Roland Garros, сыграл в финале Уимблдона и взял титул на US Open. Таким образом, Зверев превзошел рекорд Бориса Беккера, который в 1989 году одержал 22 победы на «Шлемах».

53 победы — лучший показатель сезона в туре. Янник Синнер отстает от немца на девять выигранных матчей.

Сетка мужского одиночного US Open — 2026
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