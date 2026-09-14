Александр Зверев установил сразу два рекорда сезона после победы на US Open — 2026
Поделиться
Вторая ракетка мира Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона (девятый в рейтинге ATP) в финале Открытого чемпионата США — 2026. Это победа стала для немца 53-й в сезоне, тем самым он обновил национальный рекорд по числу выигранных матчей на турнирах «Большого шлема» за один год, а по общему количеству побед стал лучшим теннисистом тура в текущем сезоне.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
На мейджорах Зверев одержал 25 побед при двух поражениях. Он дошел до полуфинала Australian Open, выиграл Roland Garros, сыграл в финале Уимблдона и взял титул на US Open. Таким образом, Зверев превзошел рекорд Бориса Беккера, который в 1989 году одержал 22 победы на «Шлемах».
53 победы — лучший показатель сезона в туре. Янник Синнер отстает от немца на девять выигранных матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2026
-
06:02
-
06:01
-
05:54
-
05:41
-
05:30
-
05:22
-
04:54
-
03:38
-
03:00
-
02:21
-
02:17
-
02:08
-
02:07
-
02:03
-
01:54
-
01:39
-
01:27
-
01:24
-
01:20
-
01:13
-
01:12
-
00:52
-
00:46
-
00:42
-
00:09
- 13 сентября 2026
-
23:56
-
23:10
-
22:52
-
22:15
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:30
-
21:20