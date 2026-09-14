15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев оторвался на 700 очков от Янника Синнера в Чемпионской гонке

Александр Зверев оторвался на 700 очков от Янника Синнера в Чемпионской гонке
Комментарии

Вторая ракетка мира Александр Зверев стал победителем US Open — 2026, обыграв в финале американца Бена Шелтона (девятый в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Таким образом, немец оторвался на 700 очков от итальянца Янника Синнера в Чемпионской гонке.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Немец опережает итальянца по результатам текущего сезона, несмотря на то что в обычном рейтинге ATP Синнер сохраняет первую строчку с преимуществом в 1810 очков.

У Зверева есть серьёзное преимущество на финише сезона: до конца года ему предстоит защищать лишь 1080 очков, тогда как Синнеру — 3550. Поэтому стабильные выступления могут позволить немцу впервые в карьере завершить год в статусе первой ракетки мира.