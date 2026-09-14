Александр Зверев оторвался на 700 очков от Янника Синнера в Чемпионской гонке

Вторая ракетка мира Александр Зверев стал победителем US Open — 2026, обыграв в финале американца Бена Шелтона (девятый в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2. Таким образом, немец оторвался на 700 очков от итальянца Янника Синнера в Чемпионской гонке.

Немец опережает итальянца по результатам текущего сезона, несмотря на то что в обычном рейтинге ATP Синнер сохраняет первую строчку с преимуществом в 1810 очков.

У Зверева есть серьёзное преимущество на финише сезона: до конца года ему предстоит защищать лишь 1080 очков, тогда как Синнеру — 3550. Поэтому стабильные выступления могут позволить немцу впервые в карьере завершить год в статусе первой ракетки мира.