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«На 100% болезненное». Шелтон прокомментировал поражение от Зверева в финале US Open

«На 100% болезненное». Шелтон прокомментировал поражение от Зверева в финале US Open
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Американский теннисист, девятая ракетка мира Бен Шелтон признался, что расстроен из-за поражения от второго номера рейтинга немецкого спортсмена Александра Звереву в решающем матче Открытого чемпионата США 2026 года. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 5:7, 2:6.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Я мотивирован. Разочарован сегодняшним днём. Доволен тем, как боролся предыдущие две недели. Я в восторге от своего прогресса, но да, это поражение на 100% болезненное. Теперь нужно готовиться к следующему турниру. Постараюсь продолжать совершенствоваться и выступить на Открытом чемпионате Австралии ещё лучше, чем здесь», — приводит слова Шелтона пресс-служба АТР.

29-летний Зверев завоевал второй титул «Большого шлема» в карьере — оба трофея он выиграл в текущем сезоне. В июне ему покорилс