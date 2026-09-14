«На 100% болезненное». Шелтон прокомментировал поражение от Зверева в финале US Open

Американский теннисист, девятая ракетка мира Бен Шелтон признался, что расстроен из-за поражения от второго номера рейтинга немецкого спортсмена Александра Звереву в решающем матче Открытого чемпионата США 2026 года. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 5:7, 2:6.

«Я мотивирован. Разочарован сегодняшним днём. Доволен тем, как боролся предыдущие две недели. Я в восторге от своего прогресса, но да, это поражение на 100% болезненное. Теперь нужно готовиться к следующему турниру. Постараюсь продолжать совершенствоваться и выступить на Открытом чемпионате Австралии ещё лучше, чем здесь», — приводит слова Шелтона пресс-служба АТР.

29-летний Зверев завоевал второй титул «Большого шлема» в карьере — оба трофея он выиграл в текущем сезоне. В июне ему покорилс