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Александр Зверев одержал седьмую победу над топ-10 на «Шлемах»

Александр Зверев одержал седьмую победу над топ-10 на «Шлемах»
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Вторая ракетка мира Александр Зверев одержал седьмую победу над представителем топ-10 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема». Немец добился этого результата в финале US Open — 2026, где обыграл американца Бена Шелтона (9-й в рейтинге ATP).

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

До встречи с Шелтоном на счету Зверева было шесть побед при 20 поражениях в матчах с теннисистами из первой десятки на мейджорах. Успех в финале позволил ему улучшить статистику в этой категории до семи побед и 20 поражений.

При этом победа над Шелтоном стала для Зверева второй над соперником из топ-10 в нынешнем сезоне. Немец также выиграл Roland Garros и впервые в карьере оформил два титула на турнирах «Большого шлема» за один год.

Турнирная сетка US Open — 2026 (мужчины)