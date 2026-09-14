Александр Зверев одержал седьмую победу над топ-10 на «Шлемах»
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Вторая ракетка мира Александр Зверев одержал седьмую победу над представителем топ-10 мирового рейтинга на турнирах «Большого шлема». Немец добился этого результата в финале US Open — 2026, где обыграл американца Бена Шелтона (9-й в рейтинге ATP).
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
До встречи с Шелтоном на счету Зверева было шесть побед при 20 поражениях в матчах с теннисистами из первой десятки на мейджорах. Успех в финале позволил ему улучшить статистику в этой категории до семи побед и 20 поражений.
При этом победа над Шелтоном стала для Зверева второй над соперником из топ-10 в нынешнем сезоне. Немец также выиграл Roland Garros и впервые в карьере оформил два титула на турнирах «Большого шлема» за один год.