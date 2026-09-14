Александр Зверев лишь во второй раз в сезоне победил игрока топ-10

Немецкий теннисист Александр Зверев во второй раз в сезоне обыграл представителя первой десятки рейтинга ATP. Немец добился этого результата в финале US Open — 2026, где обыграл американца Бена Шелтона (9-й в рейтинге) со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

До решающего матча турнира Зверев выиграл лишь один из восьми матчей против соперников из топ-10 в нынешнем сезоне. Первую такую победу он одержал в четвертьфинале Уимблдона, где взял верх над седьмой ракеткой мира Тейлором Фрицем со счетом 6:4, 6:4, 6:2. Успех над Шелтоном стал для немца второй победой над представителем элиты в 2026 году.

Зверев стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема».