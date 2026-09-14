«Считаю глупым это правило». Шелтон — о затяжной подготовке Зверева ко второй подаче
Поделиться
Американский теннисист, девятая ракетка мира Бен Шелтон призвал пересмотреть правила, регулирующие время подготовки ко второй подаче, после финала US Open — 2026 с Александром Зверевым. Американец считает несправедливым, что принимающий должен ждать, пока соперник завершит затяжную подготовку. Шелтон уступил Звереву в решающем матче Открытого чемпионата США 2026 года со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 5:7, 2:6.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|5
|6
|
|6 2
|7
|2
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Она [судья на вышке Марияна Велович] сказала мне, что я должен раньше подходить к линии. А я ответил: «Он может начинать свою подготовку, когда захочет.