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Главная Теннис Новости

«Это довольно забавно». Зверев не смог объяснить привычку, которая раздражает соперников

«Это довольно забавно». Зверев не смог объяснить привычку, которая раздражает соперников
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал внимание к своей привычке многократно отбивать мяч перед подачей. В соцсетях распространился подсчёт, согласно которому немец сделал более 12 тысяч ударов мячом за первые пять матчей турнира. По данным подсчета болельщиков, Зверев обычно отбивает мяч 18–19 раз, а в отдельных эпизодах число доходило примерно до 25.

US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 5 6
3 		6 2 7 2
             
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Я не знаю почему. Я не делаю это намеренно. Я видел эту статистику. Вроде бы я отбил мяч 12 тысяч раз или что-то в этом роде. Это довольно забавно.

Я не считаю их в голове. Я не стараюсь достичь какого-то определённого числа или чего-то подобного. Не знаю, почему их количество так сильно выросло. Время от времени я забываю об этом — и снова до