«Это довольно забавно». Зверев не смог объяснить привычку, которая раздражает соперников

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал внимание к своей привычке многократно отбивать мяч перед подачей. В соцсетях распространился подсчёт, согласно которому немец сделал более 12 тысяч ударов мячом за первые пять матчей турнира. По данным подсчета болельщиков, Зверев обычно отбивает мяч 18–19 раз, а в отдельных эпизодах число доходило примерно до 25.

«Я не знаю почему. Я не делаю это намеренно. Я видел эту статистику. Вроде бы я отбил мяч 12 тысяч раз или что-то в этом роде. Это довольно забавно.

Я не считаю их в голове. Я не стараюсь достичь какого-то определённого числа или чего-то подобного. Не знаю, почему их количество так сильно выросло. Время от времени я забываю об этом — и снова до