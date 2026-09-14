«Это довольно забавно». Зверев не смог объяснить привычку, которая раздражает соперников
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал внимание к своей привычке многократно отбивать мяч перед подачей. В соцсетях распространился подсчёт, согласно которому немец сделал более 12 тысяч ударов мячом за первые пять матчей турнира. По данным подсчета болельщиков, Зверев обычно отбивает мяч 18–19 раз, а в отдельных эпизодах число доходило примерно до 25.
US Open (м). Финал
13 сентября 2026, воскресенье. 21:20 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
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|6
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|6 2
|7
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9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Я не знаю почему. Я не делаю это намеренно. Я видел эту статистику. Вроде бы я отбил мяч 12 тысяч раз или что-то в этом роде. Это довольно забавно.
Я не считаю их в голове. Я не стараюсь достичь какого-то определённого числа или чего-то подобного. Не знаю, почему их количество так сильно выросло. Время от времени я забываю об этом — и снова до