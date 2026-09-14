Александр Зверев ответил, считает ли себя лучшим теннисистом в мире на данный момент

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на вопрос, считает ли он себя лучшим теннисистом в мире на данный момент.

— Считаете себя сейчас лучшим игроком в мире?

— Не знаю, как на это ответить, надо всё принимать во внимание. Учитывая, что Синнер сейчас травмирован, а Карлос только вернулся после четырёх месяцев, то прямо сейчас, в этот момент, наверное, да. Но когда они оба здоровы и на пике формы, тогда, наверное, нет. Сейчас — возможно, но 4-5 месяцев назад, когда они оба были здоровы, тогда я не был лучшим. Я постоянно проигрывал Яннику. Когда все будут здоровы, думаю, Янник всё ещё будет впереди, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, ранее Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2026, обыграв в решающем матче американца Бена Шелтона со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.